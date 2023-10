Petrobras deve readquirir Refinaria de Mataripe, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 27, que a Petrobras deve readquirir as refinarias privatizadas pelo Governo Bolsonaro, o que inclui a Rlam (hoje Refinaria de Mataripe), na Bahia, que hoje é comandada pela Acelen, que pertence ao fundo soberano Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos.

Veja também: Moradores denunciam Acelen por prejuízos ambientais; entenda



"A Petrobras deve negociar com aquelas refinarias que foram privatizadas para que, dentro das regras de mercado -- porque nós queremos respeitar a segurança jurídica, a estabilidade regulatória -- ela possa readquirir essas refinarias a fim de fazer o Brasil um país seguro na questão de suprimento e na questão de melhores preços", afirmou na quarta-feira, 27.

Alexandre Silveira defendeu a recompra da Refinaria de Mataripe, a primeira vendida pela Petrobras, em 2021, por US$ 1,65 bilhão (em valores da época). De acordo com o ministro, readquirir a Rlam é importante "do ponto de vista da segurança energética e da nova geopolítica do setor de petróleo e gás".

Em maio, a Petrobras mudou sua política de preços e deixou de considerar somente o valor do petróleo, que era sujeito às oscilações do mercado internacional.

Em 2022, ainda no Governo Bolsonaro, a Petrobras informou que vai reiniciar os processos de venda das refinarias Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul.