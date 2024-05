PF apreende 1,1 tonelada de cocaína em embarcação na baía de Aratu | A TARDE

A Polícia Federal apreendeu cerca de 1,1 tonelada de cocaína, em uma embarcação na região da baía de Aratu, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 9. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e demais forças de segurança do estado: Polícia Civil (Deic e CORE) e Polícia Militar (CIPE Polo e PATAMO).

Segundo a PF, a ação também contou com o apoio da Marinha do Brasil para auxílio na logística. A droga oculta no interior da embarcação estava acondicionada em embalagens apropriadas para travessia marítima, o que indica a possível travessia do Oceano Atlântico. Na operação deflagrada na madrugada de hoje não houve prisão.

As investigações continuarão e os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.





