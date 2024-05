PF apreende arma e R$ 133 mil em operação contra esquema de 'laranjas' | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 24, a Operação JERIMUM, visando desarticular esquema criminoso especializado em fraudar licitações da Prefeitura Municipal de Jeremoabo, através da celebração de contratos irregulares com o município, na área de transporte escolar, com superfaturamento de preços e, consequentemente, desvio de recursos públicos.

De acordo com o delegado Amaro José de Barros Guimarães, a operação resultou na apreensão de uma arma e quantia em dinheiro.

“Na data de hoje nós cumprimos seis mandados de busca e apreensão, inclusive na série da Secretaria Municipal de Educação. Houve apreensão de um arma de fogo e apreensão de 133 mil reais em espécie que foram depositadas na Caixa Econômica Federal”, disse o delegado.

Desde as primeiras horas da manhã, cerca de 30 Policiais Federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Jeremoabo e Paulo Afonso, inclusive na sede da Secretaria Municipal de Educação de Jeremoabo, visando colher elementos para robustecer as evidências de fraudes e dos desvios de recursos públicos praticados em desfavor do município e da União.

