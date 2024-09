PF deflagra operação contra contrabando em Juazeiro

R$ 20 milhões foram apreendidos durante operação - Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal, com o apoio da Corregedoria da Receita Federal do Brasil, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 4, a Operação Handbrake, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos de alto valor para os estados do Nordeste.

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 60 policiais federais e 14 servidores da corregedoria da Receita Federal cumprem 15 mandados de busca e apreensão, nos estados da Bahia, Piauí e Pará. Quatro servidores da RFB foram afastados dos respectivos cargos. Foi deferido, ainda, o sequestro de bens e bloqueio de valores de investigados no montante de até R$ 20 milhões.

A investigação demonstrou o nível de organização e estrutura do grupo criminoso, identificando a presença de pessoas responsáveis por subsidiar a saída dos produtos no exterior, outros responsáveis pelo recebimento e posterior distribuição dos eletrônicos em solo brasileiro, bem como servidores da Receita Federal responsáveis pela não fiscalização dos produtos.

De acordo com a PF, ficou constatado que alguns servidores da RFB, hoje afastados dos cargos, já responderam administrativamente por suposto envolvimento com alvos desta investigação. As investigações se iniciaram em janeiro do corrente ano, e nesse período foram realizados três flagrantes de integrantes da organização responsáveis pelo transporte de aparelhos eletrônicos irregulares, sendo formalizados procedimentos em Juazeiro, Belém (PA) e Guarulhos (SP).

Estima-se que o grupo criminoso tenha movimentado no período de abril de 2023 a agosto de 2024, a quantia de R$ 70 milhões. A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de elucidar a real amplitude da suposta organização criminosa, bem como identificar outros integrantes.

Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa, Descaminho, Contrabando, Facilitação de contrabando e Lavagem de Dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 39 anos de reclusão.