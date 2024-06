Pintor de 23 anos morre ao cair do segundo andar de prédio na Bahia | A TARDE

Um jovem pintor, de 23 anos, morreu ao cair do segundo andar de um prédio residencial em que trabalhava em Ipirá, no interior da Bahia.

De acordo com a Associação dos Bombeiros Civis de Ipirá, no momento do acidente, Felipe Peixoto estava em cima de uma escada, pintando a fachada do prédio, sem utilizar equipamentos de proteção.

Felipe sofreu traumatismo craniano e morreu no local. Horas antes do acidente, ele publicou uma foto nas redes sociais exatamente no local do acidente.

A esposa de Felipe está grávida de oito meses do segundo filho do casal. O primeiro morreu no parto há um ano.

A Polícia Civil vai ouvir os donos do prédio para apurar a responsabilidade do acidente.

Publicações relacionadas