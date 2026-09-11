Pitbull escapa de carro após batida, atravessa rua e ataca homem em destino turístico da Bahia

Um homem ficou ferido após ser atacado por um pitbull que escapou de um carro envolvido em um acidente de trânsito em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A cena foi registrada por uma câmera de segurança no dia 4 de setembro.

O homem estava no acostamento e não tinha qualquer envolvimento com a colisão. Nas imagens, é possível ver que, após a batida, um dos motoristas deixa o veículo com a porta aberta. Instantes depois, o cachorro sai do carro, atravessa a rua e avança contra a vítima.

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Tentativa de defesa

Surpreendido pelo animal, o homem tenta se defender, mas acaba caindo durante o ataque. O tutor do pitbull corre até os dois e consegue conter o cachorro.

Após controlar o animal, o motorista segue de volta para o veículo. Nesse momento, a vítima pega um pedaço de madeira e tenta atingi-lo. O tutor, então, coloca o cachorro no carro e deixa o local.

Além de não prestar auxílio ao homem ferido, o motorista também foi embora sem conversar com a proprietária do outro veículo envolvido no acidente. A vítima sofreu ferimentos nos pés e nas pernas, mas passa bem. De acordo com familiares, o homem preferiu não registrar ocorrência.