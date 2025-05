PM apreende 450 kg de lagosta em operação no interior da Bahia

Fiscalização foi iniciada após denúncias - Foto: Divulgação / PMBA

Uma operação de fiscalização ambiental realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de 450 quilos de lagosta vermelha no município de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde de segunda-feira, 19. A ação teve como foco o combate à pesca ilegal e à comercialização irregular de espécies marinhas protegidas por legislação ambiental.

De acordo com informações da Polícia Militar, a fiscalização foi iniciada após denúncias indicarem que uma embarcação havia atracado no porto da cidade descarregando produtos da pesca sem autorização legal. Ao chegar ao ponto indicado, os agentes encontraram um veículo lotado de lagostas, muitas delas já mortas. A embarcação que havia feito a descarga já não estava mais no local.

O motorista do veículo foi abordado e, ao ser questionado, não apresentou documentação que comprovasse a origem e legalidade do pescado. A carga de lagosta apreendida violava as regras estabelecidas pela Portaria Interministerial MPA/MMA nº 31/2025, que determina as normas para captura, transporte e comercialização da lagosta no Brasil.

Diante das irregularidades ambientais, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao condutor do veículo e realizaram a apreensão da carga de lagosta, que será encaminhada para os órgãos competentes.

O suspeito foi levado à Delegacia de Crimes Ambientais, onde foi autuado pela Polícia Civil com apoio de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele poderá responder por crime ambiental, com base na legislação que combate a extração e comercialização ilegal de recursos naturais.