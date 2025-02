PM é preso por suspeita de envolvimento em morte de cigano na RMS

Uma pistola, um notebook e um celular foram apreendidos durante a ação - Foto: Divulgação | PC

Um policial militar foi preso nesta terça-feira, 21, suspeito de envolvimento na morte de um membro da comunidade cigana em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime ocorreu em junho do ano passado. A vítima, identificada como Agilson Ribeiro Dantas, foi encontrada sem vida no banco do motorista de seu carro e com uma arma localizada ao lado do corpo.

Leia mais:

>> Ronaldinho volta para o Carnaval de Salvador após confusão em festa

>> Senador 'astronauta' ignora Bolsonaro e mira presidência do Congresso

>> Filho de Bolsonaro reage a vídeo de Marçal com Trump

De acordo com investigações da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), o crime está relacionado a uma briga entre clãs ciganos. "A vítima fazia parte de uma família em conflito com outra, com várias mortes ocorrendo entre os membros dessas famílias", informou o titular da 4ª DH/Camaçari, o delegado Antônio Sena.

O delegado disse que a investigação também revelou que outros PMs estão envolvidos nesses conflitos e na execução dos homicídios. A atuação desses grupos criminosos é em Candeias e Lauro de Freitas, também municípios da RMS.

A Polícia Militar informou que a prisão foi efetivada pela Corregedoria Geral da corporação, com apoio do Comando de Operações de Inteligência (COInt). O agente passou por exames de lesões e foi encaminhado ao Batalhão de Choque da Polícia Militar, onde ficará custodiado à disposição da Justiça.

Uma pistola, um notebook e um celular foram apreendidos durante a ação e passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).