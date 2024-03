PM prende suspeito de tentativa de estupro a idosa na Bahia | A TARDE

Agentes da polícia militar da 94ª CIPM prenderam, na manhã de sexta-feira, 1, um homem acusado invadir uma casa e tentar estuprar uma idosa no bairro Pimentas, município de Tanque Novo, localizada a cerca de 280 km de Salvador.

A tentativa de violência sexual ocorreu na noite anterior, 29. Na ocasião, as guarnições foram acionadas com a informação que o suspeito havia invadido uma residência e estaria tentando estuprar a proprietária. Ao chegarem, os policiais visualizaram o homem que, ao perceber a aproximação dos PMs fugiu do local.



Já na manhã a sexta, as equipes foram acionadas após uma denúncia anônima informando onde o indivíduo estava escondido.



No local, os pms localizaram o suspeito, que foi abordado e imediatamente preso.

O detido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.