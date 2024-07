PM preso por dar voadora em folião fez vaquinha para entrar na polícia

Maycon Santos Teixeira havia sido aprovado no concurso da PMBA no certame de 2019 - Foto: Divulgação

O soldado da Polícia Militar (PM-BA) que foi detido após dar uma voadora em um folião durante o Carnaval da cidade de Caravelas realizou uma vaquinha virtual para entrar na corporação em dezembro de 2020.

De acordo com a publicação, realizada através da plataforma Vakinha, Maycon Santos Teixeira havia sido aprovado no concurso da PMBA no certame de 2019. No entanto, ele precisava arrecadar dinheiro para pagar os exames médicos necessários.

"Infelizmente não tenho como custear, pois custam no total de R$ 1.400... Eu acredito que Deus é justo e não me daria um sonho que eu não fosse capaz de realizar. Conto com a ajuda daqueles que podem ajudar e, os que não podem, me ajudem com oração... Desde já agradeço", escreveu Maycon.

| Foto: Reprodução

Mesmo com o valor solicitado de R$ 1.400 para realizar os exames, o soldado da PM conseguiu ainda mais doações do que o previsto inicialmente. As constribuições foram encerradas com o montante de R$ 2.200, totalizando 46 doadores.

Em fevereiro deste ano, Maycon foi flagrado dando uma voadora, além de tapa e chutes em um folião que estaria arrumando confusão durante os festejos.

Assinada pelo comandante-geral Paulo Coutinho, a decisão da Polícia Militar (PM-BA) imputou uma sanção administrativa ao soldado. Ele ficará detido por 30 dias na sede da 44ª Companhia Independente (CIPM/Medeiros Neto).