PMs são alvos de operação por suspeita de homicídio ocorrido em 2019 | A TARDE

Seis policiais militares foram alvo da ‘Operação Falso Perfil’, deflagrada nesta quarta-feira, 25, pelo Ministério Público estadual (MP-BA). Entre os suspeitos, um 'oficial superior' estaria entre os envolvidos.

Os agentes são investigados pela prática do homicídio de Uanderson Novaes Ventura, no dia 12 de abril de 2019, em estabelecimento educacional, denominado CAIC, situado no bairro Malhada Branca, no município de Brumado.

A vítima foi atraída pelos investigados para o local mediante um perfil falso criado em rede social, marcando um suposto encontro romântico. Chegando ao local, a vítima foi assassinada pelos policiais militares.

Nesta quarta, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Brumado, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da comarca de Brumado.

Todo o material apreendido será submetido a conferência e análise pelos integrantes dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Force, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis. Armas, munição, documentos e aparelhos celulares foram apreendidos nas buscas.