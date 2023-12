Polêmica: culinária mineira vence a baiana em eleição mundial | A TARDE

A comida feita em Minas Gerais desbancou a da Bahia e foi eleita pelo "TasteAtlas" como a melhor culinária regional do Brasil e está entre as 30 melhores do mundo. Especializado em avaliações gastronômicas, o site elabora o ranking com base na opinião de sua audiência. A culinária baiana ficou em segundo lugar no Brasil e a 43ª no mundo em um lista que inclui as 100 melhores comidas do mundo.

Com uma pontuação de 4,36, a comida mineira ficou à frente da baiana que pontuou 4,18. Apenas Minas e Bahia aparecem representando o Brasil no ranking das 100 culinárias mundial. No topo do ranking está a culinária de Campania, na Itália.

Em 2023 a moqueca baiana foi eleita o 19º prato mais saboroso de frutos do mar do mundo. A avaliação também foi feita pelos apaixonados por gastronomia da TasteAtlas. O clássico da cozinha da Bahia recebeu uma nota 4,6 no levantamento realizado pela enciclopédia gastronômica. Para chegar neste posto, o prato desbancou iguarias famosas como o ceviche peruano, o arroz de marisco português, o poke havaiano e a paella espanhola.

