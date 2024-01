Polícia apreende adolescente em caso de estupro coletivo no Natal | A TARDE

O adolescente de 15 anos suspeito de influenciar e incentivar outros dois jovens a praticarem estupro coletivo contra uma adolescente da mesma idade, na noite de Natal, foi apreendido nesta quinta-feira, 18, em Santana, mesmo município onde ocorreu o ato infracional.



De acordo com o delegado Erick Oliveira Torres, titular da delegacia de Santana, no oeste da Bahia, três garotas foram chamadas para uma festa em uma residência no centro do município. As outras adolescentes têm 13 e 17 anos.



"Elas aceitaram o convite e se dirigiram ao local, ao chegarem a casa, duas garotas entraram, enquanto a terceira permaneceu do lado de fora. Passado alguns minutos, dois garotos saem da casa e puxam com violência a adolescente para o interior da residência, onde ocorreu ato infracional análogo ao crime de estupro", detalhou.