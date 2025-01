Polícia apreende três toneladas de carvão ilegal em Vila de Abrantes

A produção de carvão vegetal sem licença ambiental é crime - Foto: Divulgação/PC-BA

Três toneladas de carvão que seriam comercializadas ilegalmente foram apreendidas na manhã deste domingo, 22, no KM 8,5 da Estrada do Côco, em Vila de Abrantes. A produção de carvão vegetal sem licença ambiental é crime.

De acordo com a Polícia Militar, a primeira apreensão, aproximadamente três mil sacos, foi realizada no dia 28 de junho de 2023, no bairro de Águas Claras. A segunda apreensão com 2.000 mil sacos no bairro de Cajazeiras VIII, em 11 de agosto de 2023.

Leia mais

>> Liderança do BDM é detida em Salvador durante investigação

>> Forças da Bahia atuam na identificação de vítimas na BR-116 em MG

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis. O material apreendido será doado para instituições de caridade sem fins lucrativos.