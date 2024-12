Polícia Civil deflagra operação contra crimes virtuais e pedofilia

Entre os envolvidos, um adolescente apontado como líder do grupo foi apreendido - Foto: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública de São Paulo

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira, 29, a Operação Nix, que mira uma organização criminosa responsável por crimes como pedofilia, estupros virtuais e indução à automutilação. A ação resultou na apreensão de quatro adolescentes e na prisão temporária de dois adultos.

A operação ocorreu em cinco estados: São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, quatro de apreensão contra menores e dez de busca e apreensão.

Entre os envolvidos, um adolescente apontado como líder do grupo foi apreendido em Descalvado, no interior de São Paulo. Outro adolescente, também líder, foi apreendido em Pernambuco, onde o pai dele também foi preso por utilizar suas contas bancárias para movimentar dinheiro da venda de pornografia infantil. Os demais adolescentes apreendidos residem em Minas Gerais e no Distrito Federal.

A investigação revelou que o grupo era responsável por divulgar conteúdo sexual envolvendo menores de idade e induzir automutilação e suicídio, além de planejar ataques a escolas.

A Operação Nix foi a primeira ação do Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), criado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e oficializado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. O núcleo reúne integrantes das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica e tem como objetivo monitorar redes sociais, fóruns e plataformas digitais, como Telegram e Discord, para identificar e desarticular criminosos que atuam no ambiente virtual.

Com essa ação, as autoridades reforçam o combate ao crime organizado no ambiente digital, protegendo crianças e adolescentes de crimes graves e prevenindo episódios de violência em escolas.