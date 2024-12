Traficante do BDM morre em confronto com a PM no Bairro da PAZ

- Foto: Reprodução ANF

Um homem que integrava a facção do Bonde do Maluco (BDM) morreu em confronto com policiais militares da 15ª Companhia Independente (CIPM) nesta sexta-feira, 29, no Bairro da Paz, em Salvador. O suspeito foi identificado pelo prenome Irlan, vulgo Ribeiro.

De acordo com informações da PM, as guarnições realizavam rondas na localidade e foram recebidas a tiros. Houve o confronto, e um dos criminosos acabou sendo atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele foi apreendido um fuzil calibre 556 com mira a laser. O armamento de guerra foi encaminhado para a Central de Flagrantes, nos Barris.

