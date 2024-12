Professor é preso por suspeita de abuso sexual contra 14 alunos na RMS

O mandando de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e o suspeito segue à disposição da Justiça - Foto: Reprodução

Um professor de artes de 52 anos foi preso nesta sexta-feira, 29, por suspeita de abusar sexualmente os alunos em uma escola de Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Informações preliminares indicam que foram 14 vítimas e os crimes aconteceram dentro da escola municipal, na área do ginásio. As vítimas são crianças de 8 a 12 anos.

Segundo testemunhas, o professor levava as crianças até o ginásio, onde as obrigava a assistir pornografia na internet e a se masturbar. Ele dizia que, caso as vítimas o denunciasse, mataria os pais delas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e o suspeito segue à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria da Educação (Seduc) de Camaçari informou que abriu processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e providências legais junto à Secretaria Municipal da Administração (Secad).

"No momento em que a direção da unidade de ensino na qual o acusado lecionava tomou conhecimento dos relatos, de suposto abuso contra alunas da rede municipal, seguiu os passos orientados pela Lei de Escuta Especializada, inclusive mobilizando o Conselho Tutelar e realizando os devidos encaminhamentos para registro de Boletim de Ocorrência, junto a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) do município. Imediatamente, também foi realizada abertura de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e providências legais junto à Secretaria Municipal da Administração (Secad)".

A pasta disse ainda que "esteve e permanece à disposição para cooperar com as autoridades de Segurança Pública, no que diz respeito às investigações, bem como na prestação do apoio aos estudantes e a toda comunidade escolar da unidade de ensino onde o acusado lecionava, adotando as medidas pertinentes visando o acolhimento dos menores e das famílias".