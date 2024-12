Possível sequestro é registrado nas proximidades da BR-324

No vídeo, é possível ver indivíduos armados retirando à força um rapaz de dentro de um veículo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta sexta-feira, 29, um vídeo que circula nas redes sociais registrou uma ação que sugere um sequestro nas proximidades da BR-324, próximo ao Centro Industrial de Aratu (CIA). No vídeo, é possível ver indivíduos armados retirando à força um rapaz de dentro de um veículo e colocando-o em outro carro parado à frente, em uma posição que sugere uma interceptação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e enviou uma equipe para o local, onde prestou apoio à situação. No entanto, até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido.

A PRF segue investigando o caso e coletando informações sobre a identidade das pessoas envolvidas e a natureza do incidente. As autoridades ainda não confirmaram se o ocorrido trata-se de um sequestro, mas estão trabalhando para esclarecer os fatos e garantir a segurança no local.

O caso segue em investigação, e as autoridades prometem atualizar a imprensa assim que mais detalhes estiverem disponíveis.