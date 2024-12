Alexandre de Moraes faz doação para amortizar dívida do Corinthians

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Nelson Jr./SCO/STF

A vaquinha criada pela torcida do Corinthians para quitar a dívida da Neo Química Arena contou, nesta sexta-feira, 29, com a contribuição do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A campanha foi lançada na última quarta, 27, e já conta com R$ 12,9 milhões como valor arrecadado. A vaquinha foi criada para o pagamento da dívida com o clube de R$ 710 milhões com a Caixa Econômica, referente à construção do estádio do Alvinegro, em São Paulo.

Com a duração máxima de seis meses, o dinheiro arrecadado será utilizado para amortizar a dívida mesmo se a meta não for batida até o final do prazo. Vale mencionar que o Corinthians não tem acesso ao valor, já que a chave Pix disponibilziada é referente à uma conta da Caixa.

A vaquinha tem feito sucesso na torcida do clube paulista e já contou com a contribuição de diversas personalidades no país. A atriz Alessandra Negrini, a apresentadora Sabrina Sato, o músico MC Hariel, além de ex-jogadores como Neto e Basílio também ajudaram o clube.