Polícia Civil descobre 'bunker' do BDM em Lauro de Freitas

Armamento foi encontrado escondido em bunker - Foto: Divulgação

A Polícia Civil, através das equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), em conjunto com os policiais do Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), conseguiu encontrar um bunker em uma região de mata no bairro do Caji, na cidade de Lauro de Freitas (BA), na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta sexta-feira, 15. Na ação, os policiais encontraram seis fuzis, uma metralhadora, dois coletes à prova de balas, 1000 munições e 10 kg de pasta base de cocaína.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, a operação se deu em continuidade das investigações que foram iniciadas em decorrência da morte de Ednei Alves Silva dos Santos, vulgo “Nei”, que era considerado como liderança da facção criminosa Bonde do Maluco, no mês de junho, no bairro de Castelo Branco.

Durante a operação, também foram apreendidos alguns celulares foram, e as informações neles contidas ajudaram a localizar o depósito de armas e drogas.