Polícia Civil reforça atuação em Camaçari para o segundo turno

Neste domingo, 27, acontece o segundo turno das eleições em Camaçari, a única cidade do estado da Bahia a ter uma nova rodada de votações. Para garantir a segurança durante o pleito, a Polícia Civil está intensificando suas operações no município, conforme detalhou o delegado Arthur Guimarães.

A Polícia Civil está com reforço desde a noite de sexta-feira, 25, e manterá as ações até a manhã de segunda-feira, 28. Segundo Guimarães, a atuação da Polícia Civil é supletiva à da Polícia Federal, uma vez que esta tem competência sobre os crimes eleitorais. No entanto, a Polícia Civil assume a função de Polícia Judiciária nos casos em que a Polícia Federal não possa atuar diretamente.

"A atuação da Polícia Civil é supletiva à atuação da Polícia Federal. Os crimes eleitorais competem à Polícia Federal. No mais, a Polícia Civil assume a função de Polícia Judiciária nas situações em que a Polícia Federal não possa atuar. Temos reforço no município de Camaçari desde sexta-feira à noite até segunda-feira pela manhã. Há uma equipe de pronto-emprego para atuar em locais onde, embora não haja crime eleitoral, possam ocorrer outros crimes comuns que afetem o curso regular das eleições. Essa é a nossa solução", explicou o delegado.

"Além disso, temos seis equipes de formalização espalhadas pelas regionais e territoriais: tanto na sede do município, que é em Camaçari, quanto em Monte Gordo e em Vila de Abrantes. Também temos uma equipe na central de Camaçari, que controla, acompanha e direciona as ações de cada uma dessas equipes, caso seja necessário. Nosso reforço se concentra no município de Camaçari, a partir da sexta-feira, dia 25, até a manhã do dia 28", completou.

A missão da Polícia Civil, conforme explicou Guimarães, é garantir que crimes comuns, como tumultos ou outras ações que possam comprometer a normalidade do processo eleitoral, sejam prontamente reprimidos.

"Quando há outros crimes comuns que afetem o curso das eleições ou a normalidade do município, a atuação é da Polícia Civil, e estaremos lá para reprimir qualquer ação que venha a ser praticada nesse sentido", relatou.