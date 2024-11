PF e PRF vão atuar no segundo turno das eleições em Camaçari

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP funcionará de forma ininterrupta por 72h - Foto: Divulgação | SSP - BA

A Operação Eleições vai seguir as ações de reforço na segurança durante a realização do segundo turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Os últimos ajustes foram tratados em reunião realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP. Na oportunidade estavam presentes representantes das Secretaria da Segurança Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Polícia Federal e Rodoviária Federal e os Ministérios Públicos Eleitoral e Estadual.

As Forças Estaduais da Segurança (Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros) atuarão com 1.463 policiais e bombeiros, desempenhando as missões de escolta e guarda das urnas, patrulhamento nas zonas eleitorais, ações de inteligência para impedir compra de votos, transporte ilegal, propaganda irregular, ameaças, entre outros crimes.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP funcionará de forma ininterrupta por 72h (entre os dias 26 e 28 de outubro). Quarenta instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços atuarão no mesmo espaço, compartilhando informações. No CICC, cerca de 100 câmeras da SSP, algumas com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares, darão suporte às ações preventivas, ostensivas e de inteligência. Duas Plataformas de Observação Elevada (POE) serão utilizadas em pontos específicos.

No primeiro turno, Luiz Caetano obteve 49,52% dos votos contra o adversário Flávio Reis (União Brasil), que teve 49,17 %.