Jerônimo defende diálogo com prefeitos: "Já desci do palanque"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu, nesta quinta-feira, 24, o diálogo com os prefeitos da base e da oposição sobre o combate ao crime organizado no estado.

Jerônimo citou como exemplo a conversa recente com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), de quem é adversário, e disse esperar a oportunidade para dialogar com os demais gestores, a fim de estabelecer planos municipais de segurança pública.

"Eu saí de uma eleição em Feira de Santana, cujo prefeito atual tinha um outro candidato. Eu tinha um outro candidato em Feira de Santana, mas acabou a eleição, meu candidato perdeu, mas na semana seguinte o prefeito de Feira me ligou dizendo "governador, preciso apresentar ao senhor uma demanda, uma proposta para a gente cuidar da segurança pública". Eu não me hesitei, sentei com ele, ouvi as demandas, respondi. Vou fazer aquilo que a gente está planejando, que é um Plano Municipal de Segurança Pblica em Feira de Santana. Quero fazer isso em toda a Bahia, ajudando nossos prefeitos", afirmou Jerônimo, que reforçou que o período de campanha eleitoral já passou.

"Eu já desci do palanque. Eu não estou mais no palanque, as eleições passaram. Por isso eu gostaria que isso acontecesse em Salvador, Conquista, para a gente poder fazer uma articulação, uma integração", disse o governador ao Balanço Geral, da Record TV.