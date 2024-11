Polícia encerra festa com 12 participantes em motel de Salvador

Todos foram liberados, sem que ninguém fosse preso. - Foto: Divulgação

Na noite deste domingo, 20, um grupo composto por oito homens, uma mulher e três adolescentes foi conduzido à delegacia em Salvador após uma denúncia de perturbação do sossego. A festa acontecia em um motel no bairro de Amaralina, na orla da capital baiana, e os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes, localizada no Caminho das Árvores.

Durante a operação, policiais da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) descobriram que as adolescentes, todas menores de 18 anos, haviam acessado o motel sem se registrar na recepção, indo direto para os quartos, em uma entrada não autorizada.

Além disso, a polícia encontrou no local diversas substâncias ilícitas, incluindo ecstasy e lança-perfume, bem como máquinas de cartão de crédito, estimulantes sexuais, garrafas de whisky, energéticos e cervejas.

Após a abordagem, os membros do grupo foram levados inicialmente para a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas, onde a Polícia Civil iniciou um inquérito para investigar o possível fornecimento de drogas a uma das adolescentes pelos homens.

Após a oitiva na Dercca, o caso foi registrado na Central de Flagrantes. Todos prestaram depoimento e, em seguida, foram liberados, sem que ninguém fosse preso.