Intermunicipal: Castro Alves e Crisópolis vencem jogos de ida

Neste domingo, 20, as oito seleções que disputam as quartas de final do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 entraram em campo para os primeiros jogos da fase eliminatória. Das quatro partidas realizadas, duas tiveram vencedores que conquistaram uma vantagem importante para os jogos de volta.

Em um duelo fora de casa, a seleção de Castro Alves mostrou sua força ao derrotar Ipiaú por 2 a 1, garantindo a vantagem do empate na partida de volta. O desempenho da equipe foi sólido, permitindo que Castro Alves iniciasse a fase decisiva com otimismo.

Em outro confronto, Crisópolis também se destacou ao vencer a equipe de Eunápolis, com o mesmo placar de 2 a 1. Assim como Castro Alves, Crisópolis leva para a segunda partida a oportunidade de avançar com um simples empate.

Os outros dois confrontos da rodada terminaram sem vencedores. O embate entre Euclides da Cunha e Cachoeira terminou em 0 a 0, deixando a definição da vaga em aberto. No duelo entre Barrocas e Simões Filho, as equipes empataram em 2 a 2, o que promete um segundo jogo emocionante.

A rodada de volta está marcada para o próximo domingo, 27, quando serão conhecidos os semifinalistas da competição.