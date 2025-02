Polícia Federal investiga distribuição de cédulas falsas na Bahia

As diligências prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e remessa das notas falsas - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Máscara Nova II, dando continuidade ao combate a crimes de moeda falsa, na região norte da Bahia.

Segundo as informações da Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de interceptações de objetos postais contendo notas de R$ 100 inautênticas, chamando a atenção dos policiais o envolvimento de indivíduos muito jovens, que se utilizam de nomes e endereços de vizinhos a fim de ocultar as suas verdadeiras identidades.

Na ação, desenvolvida no município de Juazeiro, houve cumprimento de mandado de busca, expedido pela Justica Federal, na residência do principal suspeito, que teve o seu smartphone apreendido, visando a obtenção de mais provas da prática ilícita.