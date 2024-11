Polícia investiga origem da arma utilizada em ataque de Heliópolis

- Foto: Divulgação

As Forças da Segurança investigam a origem da arma utilizada em ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I, ocorrido na tarde de sexta-feira, 18. Tragédia com quatro vítimas fatais aconteceu em um povoado da zona rural da cidade de Heliópolis.

Um adolescente de 14 anos, aluno da instituição de ensino, usou o revólver para atingir três colegas. Em seguida ele efetuou disparo contra o próprio corpo.

A arma utilizada foi recolhida pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante procedimentos no local do crime. O revólver, munições, entre outros itens localizados passarão por perícia.

O caso segue sendo investigado, com oitivas e diligências em andamento.

