Polícia Penal retira mais de 30 celulares de duas unidades prisionais

Policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) retiraram 37 aparelhos celulares e outros materiais ilícitos de celas dos Conjuntos Penais de Paulo Afonso (CPPA) e de Jequié (CPJe). As ações aconteceram na segunda-feira, 9, e na nesta terça, 10, no decorrer da Operação Aláfia, deflagrada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Em dois dias de intensificação nas buscas no Conjunto Penal de Paulo Afonso, foram apreendidos 27 celulares, quatro carregadores portáteis e mais de cinquenta cabos e fontes de alimentação de carregadores convencionais, além de fones, porções de maconha e de cocaína. Na unidade prisional de Jequié, onde a operação foi iniciada no dia 2 de novembro, buscas resultaram na apreensão de 10 aparelhos celulares, cinco carregadores, fones de ouvido, uma faca artesanal e anotações diversas, na segunda-feira, 9.

A partir destas apreensões, a possibilidade de comunicação dos custodiados com o lado externo das unidades prisionais foi eliminada, colaborando diretamente para frustração de articulações criminosas, e por consequência, a diminuição de índices de violência, sendo estes os maiores objetivos da Operação Aláfia.

Em obediência à Lei de Execuções Penais, os custodiados foram revistados e tiveram as celas averiguadas de forma minuciosa, mantendo o respeito à dignidade da pessoa humana. Não houve intercorrência durante as atividades dentro dos conjuntos penais. Paralela as ações de intervenção da Operação Aláfia, a Seap apura a responsabilidade sobre a entrada dos materiais ilícitos na unidade prisional.