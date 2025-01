Polícia prende homem suspeito de agredir companheira até a morte

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 6, suspeito de espancar a companheira até a morte dentro de casa, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

A vítima foi identificada como Viviana de Carvalho Souza, de 39 anos. Segundo testemunhas, José Carlos Souza da Silva, de 50 anos, agrediu a mulher durante toda a madrugada desta segunda e moradores acionaram a Polícia Militar.

Quando chegaram, no início da manhã, os agentes entraram na casa e encontraram Viviana morta e o homem foi preso em flagrante. Eles viviam juntos há oito meses e a mulher chegou a solicitar uma medida protetiva contra José Carlos.

Leia também:

>> Rússia começará a distribuição de vacinas contra o câncer

>> Novo affair: Grazi Massafera faz trilha no Rio com galã italiano

>> Colégios baianos passam a emitir novo RG; veja unidades contempladas

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Luís Eduardo Magalhães, onde segue à disposição da Justiça.