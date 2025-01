Colégios baianos passam a emitir novo RG; veja unidades contempladas

Novo RG passa ser obrigatório a partir de 2032 - Foto: Reprodução | GOV BR

A emissão da novaCarteira de Identidade Nacional (CIN) se estenderá para as escolas estaduais baianas. A expedição do documento que se restringia apenas aos postos dos Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) será disponibilizado nos pátios das unidades de ensino.

O projeto piloto, de autoria da Secretaria da Administração (SAEB), ainda não tem data para ser lançado, mas há expectativa de que aconteça ainda este mês, de acordo com o titular da pasta, Edelvino Góes.

“A secretaria está fazendo em parceria com a Educação, com Instituto Pedro Mello, para começar a emissão das novas carteiras de identidade nas escolas. Vamos começar o piloto com cinco escolas”, disse o gestor nesta segunda-feira, 6, durante o lançamento do programa Férias na Escola, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

Dentre as escolas contempladas estão: Luís Viana, situado no bairro de Brotas; Paulo Marques, em São Cristóvão; Davi Mendes, em São Marcos; Barros Barreto, em Paripe, Subúrbio Ferroviário, ambos estão localizados na capital baiana.

A CIN passa a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2032, e pessoas com 60 anos ou mais terão a opção de não mudar o documento. Confira abaixo o que é preciso para tirar o novo documento.

Documentos necessários

O cidadão que quiser obter a nova Carteira de Identidade deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, seja em formato físico ou digital.