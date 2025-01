Novo RG: saiba como tirar a nova Carteira de Identidade Nacional

A CIN passa a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2032 - Foto: Divulgação/Detran-RJ

O governo brasileiro pretende, junto aos estados e ao Distrito Federal, realizar uma força-tarefa para aumentar o número de emissões da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento, com a primeira versão em papel gratuita, unifica o Registro Geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do CPF.

A CIN passa a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2032, e pessoas com 60 anos ou mais terão a opção de não mudar o documento. Confira abaixo o que é preciso para tirar o novo documento.

Documentos necessários

O cidadão que quiser obter a nova Carteira de Identidade deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento, seja em formato físico ou digital. É possível, ainda, inserir números de documentos na CIN, como a Carteira de Motorista, Número de Identificação Social-NIS, entre outros. Para isso, a pessoa deve comprovar a custódia do que desejar colocar.

Onde emitir

A emissão do documento pode ser agendada nos Institutos de Identificação dos estados e do DF. Em seu portal oficial, o governo oferece uma lista de links para agendamento por localidades.Não é necessário emitir a CIN na Unidade Federativa em que o cidadão nasceu ou reside.

Serviço gratuito

A primeira via da CIN e as renovações, em papel e em formato digital pelo aplicativo gov.br, são gratuitas, de acordo com a Lei 7.116/83. A segunda via, porém, é paga e a taxa varia de estado para estado.Caso o cidadão deseje a opção em policarbonato (plástico), haverá cobrança por parte do órgão emissor.

Segundo o governo, mais de 17,3 milhões de unidades já foram emitidas, e a projeção da Secretaria de Governo Digital (SGD) é que até o fim de 2026 cerca de 150 milhões de carteiras sejam emitidas.