Operação Ano Novo: PRF registra queda em acidentes nas rodovias federais

Durante o período de sexta-feira, 27, a quarta-feira, 1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.023 acidentes nas rodovias federais, resultando em 1.231 feridos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 02.

O balanço da Operação Ano Novo 2024/2025 apresentou uma redução em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 1.134 acidentes, com 86 mortes e 1.554 feridos.

Um dos focos da fiscalização foi o combate à embriaguez ao volante, resultando em um aumento significativo nas autuações. Foram registradas 1.577 infrações deste tipo, um crescimento de 24,3% em comparação com as 1.269 autuações realizadas na operação anterior. Além disso, houve um acréscimo no número de condutores que se recusaram a realizar o teste do bafômetro, passando de 1.049 para 1.365.

Durante os seis dias da operação, a PRF também intensificou o combate ao tráfico de drogas e a outros crimes. Foram apreendidos 4,9 toneladas de maconha e 116 quilos de cocaína. Além disso, 90 veículos foram recuperados, oito armas de fogo foram apreendidas, e 527 pessoas acabaram presas.