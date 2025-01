Governo deseja acelerar emissão da nova Carteira de Identidade

CIN pode ser emitida em todos os estados e no Distrito Federal - Foto: Divulgação | GOV BR

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que já está sendo emitida em todos os estados do Brasil, deve ser impulsionada por ações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços. Até o momento, cerca de 17,3 milhões de carteiras já foram emitidas e a expectativa da Secretaria de Governo Digital (SGD) é que seja atingida a marca de 130 milhões, ou seja, dois terços da população do Brasil.

Segundo o jornal o Globo, para atingir essa marca, a SGD vai ter a ajuda dos estados que fazem a emissão além de um repasse de 15% do Fundo Nacional de Segurança Pública, cedido pelo Ministério da Justiça. A nova carteira tem um padrão unificado em todo o território nacional.

A CIN pode ser emitida em todos os estados e no Distrito Federal. A primeira via é gratuita e pode ser obtida até 2032. O documento eleva o nível da conta gov.br para ouro, permitindo que a pessoa possa assinar documentos e fazer prova de vida para receber um benefício, entre outros dos mais de 4.300 serviços digitais disponíveis.

Uma das vantagens da nova carteira é usar dados visuais estruturados conforme regras internacionais. Ela tem o mesmo código usado nos passaportes, uma zona de leitura automatizada (MRZ), permitindo que o documento seja lido e aceito nos países em que o Brasil tem acordo de viagens, como os do Mercosul. Nos demais, a identificação por meio do passaporte segue obrigatória.

A nova Carteira de Identidade pode, se solicitado, conter outros números de documentos, na sua versão digital, os quais poderão ser acessados a partir da leitura do QR code. É possível a inclusão dos dados referentes à Carteira de Motorista, Número de Identificação Social-NIS, entre outros.