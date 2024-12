Polícia prende mulher na Bahia que trazia cocaína da Bolívia

Abordagem foi feita na BA-275 - Foto: Divulgação SSP

Forças da Segurança da Bahia prenderam uma mulher durante um desmonte de esquema de distribuição de pasta base de cocaína adquirida na Bolívia. O flagrante aconteceu na quinta-feira, 21, durante abordagem na BA-275, região do município de Itagimirim.

De acordo com a apuração, a mulher é moradora da cidade baiana de Eunápolis e integrante de uma facção. Ela viajava até o estado do Mato Grosso, onde comprava a droga vinda da Bolívia. Utilizando veículos por aplicativo, ela retornava até a sua cidade de origem para distribuir os entorpecentes.

Segundo a polícia, o carro utilizado ficou apreendido e passará por perícia. O motorista de aplicativo informou que cobrou 500 reais pela viagem. A criminosa embarcou na cidade mineira de Almenara, com destino final Eunápolis.

A polícia encontrou cerca de 4 kg do entorpecente escondidos em body feminino, vestido pela integrante de facção. A pasta base seria refinada e através dela os criminosos produziriam cocaína e crack.

As Forças da Segurança seguem com as ações de inteligência para capturar outros integrantes da facção e desmontar rotas do tráfico de drogas.