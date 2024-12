Empresário suspeito de encomendar incêndios na Bahia é preso

- Foto: Divulgação Polícia Civil

O empresário chinês apontado como mandante dos incêndios que destruíram um galpão e duas lojas, em Feira de Santana, em setembro deste ano, foi preso nesta quinta-feira, 21, na cidade. Além do mandante, já foram presos outros três homens envolvidos no crime.

Eles foram localizados na terça-feira, 19, em São Paulo e Porto Alegre (RS), durante cumprimento de mandados da mesma ação, intitulada "Operação Huǒlóng: Dragão de Fogo".

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicaram que o empresário planejou os incêndios por causa de uma rivalidade comercial com o dono das lojas. Os prejuízos foram estimados em mais de R$ 15 milhões.

A operação alcançou o homem em um trecho da BR-324, na altura do Parque de Exposições de Feira de Santana. Com ele, foram encontraram duas pistolas Glock e a quantia de R$ 3.200.

O empresário é proprietário de um grupo que faz importação e exportação de produtos chineses e as lojas destruídas vendiam artigos como esses. Conforme a PC, o suspeito teria pagado R$ 50 mil para a execução dos incêndios.

As transferências financeiras entre os envolvidos, realizadas via PIX, foram rastreadas pelos investigadores, e contribuiu para identificar a dinâmica do crime. Ainda segundo a polícia, um cabo da Polícia Militar (PM) de São Paulo foi indiciado como intermediário na contratação dos executores.

O agente articulou a participação de quatro envolvidos, sendo responsável pela coordenação da operação criminosa.