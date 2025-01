Policiais envolvidos em esquema de R$ 150 milhões são presos na Bahia

Grupo praticava extorsão mediante sequestro com resultado morte - Foto: Reprodução

Sete suspeitos, incluindo policiais militares, alvos da Operação Indignos, deflagrada pela Polícia Civil, foram localizados. Na Bahia, as ações estão sendo realizadas nas cidades de Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari, além de 10 bairros na capital, Salvador. O esquema criminoso movimentou cerca de R$ 150 milhões ao longo de três anos.

As investigações apontam que o modus operandi do grupo, era a prática de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Segundo a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), esses crimes serviam para encobrir outras atividades ilícitas, como tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.

Até o momento, seis mandados de prisão temporária foram cumpridos, incluindo dois policiais militares que responderão pelo crime de organização criminosa. Além disso, um suspeito foi preso em flagrante durante as diligências.