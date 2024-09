Policiais penais são presos em Salvador: "Ninguém está acima da lei"

Operação Falta Grave prende quatro policiais penais acusados de corrupção - Foto: Ascom | Seap

Na manhã desta sexta-feira, 20, quatro policiais penais foram presos em Salvador, acusados de extorsão, associação criminosa e corrupção contra internos do sistema prisional baiano. A ação faz parte da Operação Falta Grave, deflagrada em cinco bairros da capital.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos bairros de Engenho Velho de Brotas, Estrada das Barreiras, Alto da Terezinha e na sede do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em Nazaré. Neste último, o quarto acusado se entregou voluntariamente.

Entenda o caso:

A operação foi coordenada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com apoio do Gaeco e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep), ambos do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

"As prisões são reflexo do esforço da Seap em demonstrar que ninguém está acima da lei, e os policiais penais, assim como qualquer cidadão, devem responder por seus atos. A punição desses servidores é fundamental para a credibilidade da instituição, mostrando que na Seap há mecanismos de controle e transparência. Já determinei a abertura de um processo administrativo disciplinar, visando apurar a conduta de cada indivíduo envolvido”, declarou o Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Castro.

O Superintendente de Gestão Prisional, Luciano Viana, também destacou o êxito da operação e a importância da colaboração entre as instituições envolvidas. “Cumprimos os mandados sem nenhum disparo de arma de fogo efetuado ou qualquer dano aos suspeitos. A coesão das nossas equipes foi fundamental, em conjunto com o MP, para o sucesso da operação, cujo objetivo é coibir os crimes de corrupção, associação criminosa e extorsão no âmbito da nossa instituição, e consequentemente, promover a paz social”, afirmou Viana.