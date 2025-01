Policial Civil morre no dia de Natal após ser atropelado em Camaçari

Investigador morreu no dia de Natal - Foto: Reprodução

Um investigador da Polícia Civil morreu na quarta-feira, 25, de Natal, após ser atropelado em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Sérgio Barreto Rocha, de 63 anos, havia sofrido o acidente no último domingo, 22, e teve o óbito confirmado dias depois.

De acordo com a corporação, Sérgio foi atropelado enquanto trocava o pneu do seu veículo, uma motocicleta. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do município com diversas fraturas, mas não resistiu e morreu na quarta, 25. O condutor do carro que atropelou o agente ainda não foi identificado.

O enterro do investigador, que deixou três filhos e uma companheira, será realizado nesta sexta-feira, 27, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.



A Polícia Civil lamentou "profundamente a morte do investigador Sérgio Barreto Rocha, de 63 anos", acrescentando ainda que "a instituição está empenhada, por meio de seus departamentos competentes, em esclarecer plenamente as circunstâncias do caso e adotar todas as providências cabíveis de polícia judiciária”.

A Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), também lamentou por meio das redes sociais.