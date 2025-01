MP denuncia PMs suspeitos de matar terceirizado da Embasa

- Foto: Redes sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou à Justiça os policiais militares investigados pela morte do funcionário terceirizado da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) Welson Figueredo Macedo, de 28 anos. O crime ocorreu em julho deste ano, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

A denúncia foi oferecida no dia 18 de dezembro, mas a informação só foi divulgada nesta quinta-feira, 26. A Justiça vai avaliar os pedidos feitos pelo órgão estadual no curso da instrução criminal. Caso seja aceito, Cláudio Alves dos Prazeres Júnior, Igor Portugal da Fonseca e Rafael Vieira da Silva se tornarão réus.

O MP-BA pediu o afastamento cautelar dos suspeitos do policiamento ostensivo por 180 dias, além da proibição de acesso ao bairro onde ocorreu o crime e contato com testemunhas e familiares da vítima enquanto durar a instrução processual.

Segundo a denúncia, a vítima foi atingida por um tiro de carabina nas costas, que causou um traumatismo abdominal que a levou a óbito. Com base em testemunhos e imagens de câmeras de segurança, presentes no inquérito policial, a denúncia desconstrói a versão dos denunciados de que Welson estaria armado e teria trocado tiros com os militares.

Welson foi morto com um tiro nas costas no bairro de Castelo Branco, em Salvador, em julho deste ano. A família acusa a Polícia Militar de matar a vítima, enquanto a corporação afirma que houve troca de tiros.