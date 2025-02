Policial Militar morre em acidente com caminhão na Bahia

Vítima pilotava uma motocicleta no momento do acidente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um policial militar da reserva, identificado como Jorge Antônio Melquiades de Conceição, de 60 anos, morreu na noite de domingo, 26, em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um caminhão, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com o registro do acidente, o motorista do caminhão afirmou que não percebeu a aproximação da vítima enquanto realizava uma manobra, resultando no atropelamento do sargento da reserva.

Após o ocorrido, o condutor acionou a Polícia Militar. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool em seu organismo.

O corpo de Jorge Antônio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da região, onde passou por necropsia. Até o momento, não há informações sobre os horários ou locais do velório e sepultamento.

A Polícia Militar lamentou a morte do sargento da reserva por meio de uma nota oficial, manifestando "profundo pesar" pela perda.