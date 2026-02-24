Prazo para pagar IPVA com 15% de desconto na Bahia termina quarta (24)

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O prazo para pagar o IPVA com 15% de desconto na Bahia termina nesta quarta-feira, 24. O benefício é válido apenas para quem optar pela quitação em cota única.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), o pagamento pode ser feito por meio da plataforma oficial do Governo do Estado ou nos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob, utilizando o número do Renavam. O abatimento é aplicado automaticamente no momento da emissão da guia e vale exclusivamente para o IPVA.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) alertam que, para que o veículo esteja totalmente regularizado, é necessário quitar também o licenciamento anual e eventuais multas, valores que compõem o chamado licenciamento integrado.

Outro ponto de atenção é que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado pelos Correios. Após o pagamento, o proprietário deve acessar o sistema, gerar o documento digital e optar por imprimir ou salvar no celular

Outras opções de pagamento

Quem perder o prazo do desconto de 15% ainda poderá obter abatimento de 8%, desde que pague o valor integral até a data de vencimento da primeira parcela prevista no calendário do IPVA 2026.

Também é possível dividir o imposto em até cinco vezes, sem desconto, conforme o número final da placa do veículo. O parcelamento só é permitido para débitos a partir de R$ 120.

No caso de parcelamento, as taxas de licenciamento e multas devem ser quitadas até o prazo final da cota única ou da quinta parcela. Já débitos anteriores a 2026 só poderão ser parcelados se forem pagos junto com o imposto do exercício atual.