Prazo de inscrição do concurso para professores é ampliado em Feira

Vagas são destinadas a professores da rede municipal de ensino - Foto: Valto Novaes | Divulgação SECOM PMFS

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio de edital de retificação publicado no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 23, prorrogou o prazo de inscrição do concurso público para professor da rede municipal de ensino. As inscrições, que se encerrariam nesta sexta, agora poderão ser realizadas até o dia 2 de fevereiro.

De acordo com a publicação, também há alteração no cronograma para geração do boleto e pagamento da taxa de inscrição, que passam a ser permitidos até o dia 3 de fevereiro. O valor da taxa é de R$ 110.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca responsável pela organização do certame, no link https://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=202,

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no município de Feira de Santana no dia 8 de março.

O concurso oferece mil vagas para professores da rede municipal de ensino, sendo 782 vagas para o cargo de pedagogo. Há ainda oportunidades para professor de Língua Portuguesa (40), Matemática (35), Ciências (40), História (27), Inglês (26), Geografia (25), Educação Física (15) e Artes (10).

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

