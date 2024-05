Prefeitura de Juazeiro retira estátua de Daniel Alves | A TARDE

A estátua do ex-jogador Daniel Alves foi retirada da cidade de Juazeiro, na manhã desta segunda-feira, 29. A remoção foi acatada e realizada pela prefeitura do município, após recomendação por parte do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com a recomendação, a estátua vai de encontro com a legislação, que previa a probição de homenagens a pessoas vivas realizada com bem público. O monumento estava localizado na região conhecida como Orla II.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, em Barcelona. Ele deixou o Centro Penitenciário Brians 2 no dia 25 de março, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) após passar 14 meses em prisão preventiva.

Em nota, o Procurador-Geral do município, Thiago Cordeiro destacou o trabalho realizado na gestão da prefeita Suzana Ramos, pautado no "cumprimentos das leis vigentes e sempre colaborando junto as instituições que regem as mesmas".