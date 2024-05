Após pedido do MP, prefeitura vai retirar estátua de Daniel Alves | A TARDE

A prefeitura de Juazeiro acatou um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) para que a estátua feita em homenagem a Daniel Alves fosse retirada por infringir a legislação. O MP pontuou que a legislação proíbe homenagem a pessoas vivas realizada com bem público. Nesta quinta-feira, 25, a gestão municipal informou que vai acatar o pedido e irá retirar o monumento nos próximos dias.

O MP fez a recomendação após procedimento instaurado pela promotora Daniela Baqueiro para apurar denúncia recebida no dia 25 de março. "A administração municipal encaminhou ao MP cópia do Processo Administrativo nº 295/2019, do Pregão nº 137/2019 e os processos de pagamento referentes à aquisição da estátua de Daniel Alves, que atestam que se trata de bem público adquirido com recursos públicos, sendo que não é permitido homenagear pessoa viva com bem público", disse Baqueiro.

Além disso, a "Constituição Estadual da Bahia, em seu artigo 21, e a Lei Federal no 6.454/1977 vedam a atribuição de nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza."