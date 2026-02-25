CONTROVÉRSIA
Prefeitura de Ruy Barbosa vai ter que explicar seleção de professores
Denúncia aponta que contratação de 150 docentes para vagas temporárias mascara demanda que deveria ser suprida por concurso
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
A gestão da prefeita Eridan de Bonifácio (MDB), no município de Ruy Barbosa, passou a ser alvo de fiscalização formal do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O foco da controvérsia é o edital nº 01/2026, que estabelece um processo seletivo simplificado para a contratação de 150 professores regentes, com carga de 20 horas semanais e contratos que podem se estender por até dois anos. A representação foi protocolada por um cidadão do município, questiona a legalidade da iniciativa.
De acordo o autor da denúncia, o certame busca preencher postos de trabalho de natureza contínua e permanente na rede municipal de ensino.
Pela legislação vigente, tais vagas devem ser ocupadas preferencialmente por servidores concursados, ficando a contratação temporária restrita a casos de excepcional interesse público e urgência comprovada.
Falta de transparência
Além da natureza das vagas, o documento enviado ao TCM aponta supostas falhas na condução do certame. Entre os pontos críticos destacados estão a existência de regras consideradas subjetivas no edital e a fixação de prazos recursais exíguos.
Na avaliação do denunciante, esses fatores comprometem a transparência e a isonomia do processo, motivo pelo qual foi solicitada a suspensão imediata da seleção antes da homologação dos resultados.
Manifestação prévia
Em despacho recente, o TCM, decidiu não conceder a liminar de suspensão de imediato.
O órgão optou por aguardar a manifestação prévia da prefeita Eridan de Bonifácio para, então, analisar o pedido de interrupção do seletivo.
O relator também determinou que a gestão municipal informe se há previsão ou cronograma para a realização de um concurso público efetivo em Ruy Barbosa.
A reportagem procurou a Prefeitura de Rui Barbosa e ainda aguarda resposta aos questionamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes