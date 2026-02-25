Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTROVÉRSIA

Prefeitura de Ruy Barbosa vai ter que explicar seleção de professores

Denúncia aponta que contratação de 150 docentes para vagas temporárias mascara demanda que deveria ser suprida por concurso

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 15:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa
Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa -

A gestão da prefeita Eridan de Bonifácio (MDB), no município de Ruy Barbosa, passou a ser alvo de fiscalização formal do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O foco da controvérsia é o edital nº 01/2026, que estabelece um processo seletivo simplificado para a contratação de 150 professores regentes, com carga de 20 horas semanais e contratos que podem se estender por até dois anos. A representação foi protocolada por um cidadão do município, questiona a legalidade da iniciativa.

De acordo o autor da denúncia, o certame busca preencher postos de trabalho de natureza contínua e permanente na rede municipal de ensino.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pela legislação vigente, tais vagas devem ser ocupadas preferencialmente por servidores concursados, ficando a contratação temporária restrita a casos de excepcional interesse público e urgência comprovada.

Falta de transparência

Além da natureza das vagas, o documento enviado ao TCM aponta supostas falhas na condução do certame. Entre os pontos críticos destacados estão a existência de regras consideradas subjetivas no edital e a fixação de prazos recursais exíguos.

Na avaliação do denunciante, esses fatores comprometem a transparência e a isonomia do processo, motivo pelo qual foi solicitada a suspensão imediata da seleção antes da homologação dos resultados.

Manifestação prévia

Em despacho recente, o TCM, decidiu não conceder a liminar de suspensão de imediato.

O órgão optou por aguardar a manifestação prévia da prefeita Eridan de Bonifácio para, então, analisar o pedido de interrupção do seletivo.

O relator também determinou que a gestão municipal informe se há previsão ou cronograma para a realização de um concurso público efetivo em Ruy Barbosa.

A reportagem procurou a Prefeitura de Rui Barbosa e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concursos públicos Contratação de Professores Gestão Pública processo seletivo transparência administrativa tribunal de contas dos municípios

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Eridan de Bonifácio (MDB), prefeita de Ruy Barbosa
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x