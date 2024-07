Prêmio Ademi-BA 2024: Cerimônia premia destaques do setor imobiliário

- Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Com treze categorias distintas, foram revelados na noite desta quinta-feira, 11, os vencedores do 27ª Prêmio Ademi-BA, premiação que reconhece os trabalhos e projetos que se destacaram em 2023 no setor imobiliário pela excelência, inovação, visão sustentável e melhores práticas. A cerimônica aconteceu no Instituto Feminino da Bahia, em Salvador.

Antes de revelar os nomes mais aguardados da noite, o diretor da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário na Bahia e organizador do Prêmio Ademi-BA, Marcos Vieira Lima, celebrou mais uma edição do evento e comparou a premiação como um Oscar do mercado imobiliário.

"Eu costumo dizer que o Prêmio Ademi-BA é o Oscar do mercado imobiliário. São premiados os principais empreendimentos, as principais empresas e os estudantes que se destacaram no ano de 2023. Nós vivemos um momento importante do mercado imobiliário, com muitos lançamentos e estilos de empreendimentos, além de várias categorias possíveis para adqurir um imóvel. O setor está aquecido e nada mais justo que premiar esses grandes vecedores da 27ª edição do Prêmio Ademi-BA", disse.

Diretor organizador do Prêmio Ademi-BA, Marcos Vieira Lima | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Premiados

Na categoria 'Imobiliária do Ano', a empresa premiada foi a Affoson Henriques, presente há 29 anos no mercado transformando sonhos em realidade. Para a empresária e sócia da empresa, Thaís Marcolini, ter o reconhecimento da Ademi-BA é saber que a entidade está cumprindo o seu papel.

"É uma honra muito grande para a gente receber esse prêmio pela segunda vez consecutiva, que coroa esse momento da nossa empresa, que está há 30 anos no mercado imobiliário, ajudando, contribuindo e construindo um mercado cada vez mais forte. Nós estamos em um momento muito feliz no setor. Salvador está com um número grande de empreendimentos sendo lançados, e todo o lançamento sendo um sucesso. Nós estamos muito felizes em sermos coroados com essa grande responsabilidade, que é o título de Imobiliária do Ano', celebrou.

Sócia da Affoson Henriques, empresa premiada na categoria 'Imobiliária do Ano' | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

A estudante de Engenharia Civil Renata Brito foi a vencedora na categoria 'Inovação Acadêmica', que aborda uma temática relativa ao desenvolvimento sustentável e tem como foco principal projetos e estudos sobre a água e como gerenciar os recursos hídricos.

"Eu me sinto lisonjeada porque dentro da graduação há uma dedicação enorme de entender quais são as demandas da sociedade em relação à construção civil, até porque, a gente vai concepcionar edificações onde ocorrem as relações humanas. Minha temática e minha abordagem foi relativa ao desenvolvimento sustentável, que é uma demanda muito atual, porque enfrentamos a questão da emergência climática e o nosso objetivo é no futuro alcançarmos uma estabilidade climática. Eu abordo sobre a água e como gerenciar os recursos hídricos", disse ao Portal A TARDE.

Estudante de Engenharia Civil Renata Brito foi a vencedora na categoria 'Inovação Acadêmica', | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Já na categoria 'Arquiteto do Ano', o prêmio ficou, pela segunda vez consecutiva, com o arquiteto Ricardo Farias. "A arquitetura sempre teve um papel importante no mercado imobiliário. A decisão da compra do imóvel é um dos pontos mais importantes na vida da pessoa. É uma decisão relevante e a gente sempre procura tratar da melhor forma, com o objetivo de fazer aquela decisão ser a mais correta. E em mercado disputado, um mercado com grandes concorrentes, é importante sempre trazer novidades uma certa diferença, como busco fazer".

Na categoria 'Arquiteto do Ano', o prêmio ficou, pela segunda vez consecutiva, com o arquiteto Ricardo Farias | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Na pós-graduação, os vencedores foram Aniê Bergemann, junto do seu orientador Bruno Falcon, representando o Centro Universitário Senai Cimatec. O trabalho foi desenvolvido para a integração de HBIM - Historic Building Information Modeling -, tecnologia capaz de criar modelos em 3D que simula uma edificação já existente, apresentando detalhes e características da forma mais realista possível. A ferramenta tem sido cada vez mais utilizada na construção civil, área de atuação da Ademi.



As demais categorias abrangem áreas como empresa do ano, empresa revelação, lançamento imobiliário, arquiteto do ano, entre outras. Além disso, o Prêmio contempla estudantes e professores de graduação, pós-graduação e nível técnico nas áreas de arquitetura, urbanismo ou construção civil.

Para o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, cada edição reflete a evolução e maturidade do mercado imobiliário. "O prêmio ADEMI é muito importante porque ele vem trazer as novas práticas, fruto de pesquisas, de desenvolvimento, de comportamento da nossa sociedade, para que a gente possa apresentar para todo o nosso estado, além das outras partes do Brasil, tudo aquilo que nós desenvolvemos, levando sempre conforto, sustentabilidade, urbanismo e integração entre a pessoa, o seu imóvel e a nossa cidade".

Presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Ainda de acordo com o presidente, o Prêmio Ademi-BA não apenas reconhece os melhores do setor imobiliário, mas também promove boas práticas que transformam o espaço urbano e a vida em sociedade. "Cada categoria foi concebida para ampliar nossa visão sobre o que é essencial: transformar nossas comunidades em lugares ainda melhores para se viver. O Prêmio Ademi-BA é mais do que um reconhecimento individual. É a demonstração da união e da força que o setor traz ", destaca Cunha.



Setor aquecido

Uma das maiores expectativas para os próximos meses é que o setor imobiliário esteja ainda mais aquecido devido a redução da taxa de juros e controle da inflação. A Bahia se manteve na liderança dos estados do nordeste que mais gerou emprego formal no setor imobiliário, cenário que deve se manter para o segundo semestre. Segundo a Ademi-BA, a previsão de crescimento é de 5% comparado ao ano de 2022.

"O mercado imobiliário tem uma importância muito grande para a cidade, todo o estado da Bahia, porque é uma cadeia muito extensa. Então, toda a realização que acontece nele tem reflexos relevantes numa cadeia que contempla uma série de atores e a própria sociedade, que também ganha muito com as realizações do mercado imobiliário, com o desenvolvimento não só da cidade, mas também econômico e social que as realizações do mercado trazem", diz a diretora de marketing da Ademi-BA, Viviane Fonseca.

diretora de marketing da Ademi-BA, Viviane Fonseca | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Ainda de acordo com ela, a Bahia tem sido um dos grandes destino quando se trata deinvestimento. "A gente percebe que a Bahia é um destino muito procurado, mas agora não só apenas para turismo, mas também para investimento. A gente tem um dos maiores ativos naturais que se pode ter numa cidade, num estado, que é o clima. A Bahia deixou de ser apenas um destino turístico e, sem dúvida alguma, é cada vez mais uma opção considerada para investimentos de fora".

Veja a lista completa dos premiados:

- Empresa do Ano: Santa Helena



- Empresa Revelação: Alia Empreendimentos Imobiliários

- Lançamento imobiliário: Barra Signature

- Empreendimento Imobiliário: Monvert, da OR

- Empreendimento de Habitação Econômica:Reserva do Conde, da Tenda

- Arquiteto do ano: Ricardo Farias Arquitetos

- Arquiteto de Interiores Residencial até 35m²:Studio Floor Arquitetura e Interiores

- Arquiteto de Interiores Residencial de 35 a 90m²:Caio Caldas Arquitetura

- Imobiliária do ano:Affonso Henriques Gomes Incorporação Imobiliária

- Agência de Publicidade:Viamídia Publicidade

- Fornecedor do ano:FACILITAS Engenharia

- Lançamento Imobiliário Habitação Econômic: Parque dos Duques(Cidade Sete Sóis) - Mrv Engenharia e participações SA Da Vestra Empreendimentos

- Escritório de Advocacia:NOGUEIRA REIS ADVOGADOS

- Inovação Acadêmica graduação:

Estudante: Renata Brito de Oliveira (UFBA).

Orientador: Andre Luiz Andrade Simões.

Tema: Proposituras tecnológicas de gestão inteligente dos recursos naturais e dos resíduos em habitações de interesse social: um protótipo de desenvolvimento sustentável.

