HOME > BAHIA
INCENTIVO

Prêmio jornalístico com foco em tributação é lançado pelo Sindsefaz

Objetivo é ampliar debate sobre justiça fiscal como caminho para justiça social

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/11/2025 - 14:44 h | Atualizada em 19/11/2025 - 15:14
Moacy Neves destacou discussão sobre tributos e retorno dos benefícios aos cidadãos
Moacy Neves destacou discussão sobre tributos e retorno dos benefícios aos cidadãos

O Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (SindSefaz) em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), lançou oficialmente, nesta quarta-feira, 19, o Prêmio de Jornalismo “Tributação e Justiça Social” 2026.

A iniciativa integra as celebrações dos 30 anos da entidade. A premiação vai ser realizada no próximo mês de março de 2026, no rol da programação de aniversário.

Leia Também:

Irregularidade com abono do Fundeb é investigado em Ruy Barbosa
Vereador Enfermeiro Hildjane é preso na Operação USG por desvio de R$ 12 milhões
Contrato direto é alvo de investigação na Prefeitura de Paulo Afonso

Prêmio

A iniciativa tem o objetivo de ampliar o debate sobre a justiça fiscal como caminho para a justiça social, reconhecendo os profissionais que abordam o papel dos tributos no fortalecimento do Estado e na redução das desigualdades.

"Quando a gente passa em uma avenida pavimentada, ou em uma praça equipada para fins de lazer, não costumamos fazer o link com os tributos que pagamos. São gastos os quais retornam para nós em formas de benefício", disse Moacy Neves, 2⁰ secretário de Administração e Finanças do Sinjorba.

As inscrições vão ser abertas nesta quinta-feira, 20, e seguem até o próximo dia 28 de fevereiro de 2026, em cinco categorias (texto, áudio, vídeo, sites/blogs e estudantes).

Devem ser inscritos trabalhos produzidos dentro da tema e que foram publicados a partir do último dia 1º de julho até o último dia das inscrições.

Valores

O valor total da premiação é de R$ 56 mil. Os trabalhos vencedores nas categorias de 1 a 4 vão ser premiados com os seguintes valores:

1º lugar – R$ 6.000,00

2º lugar – R$ 3.000,00

3º lugar – R$ 2.000,00

Categorias 5: Serão escolhidos seis trabalhos, sem ordem de colocação, que serão premiados com o valor de R$ 2.000,00 cada.

Todos os participantes vão receber certificado de participação.

Outras iniciativas

Existem outras premiações que abordam temas de tributação e educação fiscal, como o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, organizado pela Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais.

Existe ainda o Prêmio Sintaf de Jornalismo, promovido por sindicatos de servidores fazendários, como o do Ceará (Sintaf-CE), com temáticas que incluem Política Tributária, Educação Fiscal e Justiça Fiscal.

Tags:

Educação Fiscal imprensa justiça social Prêmio de Jornalismo sefaz tributação

