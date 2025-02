Presa ex-diretora de presídio na Bahia após facilitar fuga de presos

Joneuma Silva Neres, ex-diretora de Presídio de Eunápolis, é presa por suspeita de facilitar fuga de 16 detentos - Foto: Reprodução

Joneuma Silva Neres, ex-diretora do Presídio de Eunápolis, foi presa na noite desta quinta-feira, 23, em meio às investigações sobre a fuga de 16 presos que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, que solicitou a prisão preventiva da investigada.

Segundo as investigações, Joneuma teria facilitado a ação de criminosos que promoveram a invasão e a fuga no presídio. Além disso, ficou comprovada a ligação da ex-diretora com uma organização criminosa.

A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades de uma agência bancária. Durante a abordagem, a polícia apreendeu com a suspeita diversos itens, incluindo aparelhos celulares, chips telefônicos, um caderno de anotações e R$ 8 mil em espécie. Todo o material foi apresentado na delegacia.

Após ser conduzida à unidade policial, Joneuma foi submetida a exame pericial e será transferida ainda hoje para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.