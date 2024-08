Presidente da Câmara de cidade do interior tem casa invadida

- Foto: Divulgação / Google Street View

O presidente da Câmara de Vereadores de Ibicoara, na região da Chapada Diamantina, Márcio Luz, sofreu um roubo na terça-feira (20). Sua residência foi invadida por homens armados, que levaram o carro, itens de valor, dinheiro e celulares.

De acordo com a Polícia Civil, o presidente da Câmara, sua esposa e duas filhas foram abordados por quatro homens armados ao chegarem em sua residência, localizada na zona rural do município. Três dos suspeitos subiram para o primeiro andar, onde vasculharam os cômodos em busca de itens valiosos, enquanto o quarto homem manteve as vítimas sob a mira de uma arma no térreo.

Segundo o delegado Arilano Botelho, as investigações para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados já foram iniciadas, com testemunhas sendo ouvidas. A força-tarefa conta com a participação das delegacias de Ibicoara, Brumado, Vitória da Conquista e Guanambi.