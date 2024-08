Condenado por matar e torturar cadeirante é preso pela PF

- Foto: PF | Divulgação

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira (21/8) um homem procurado pela Justiça e condenado a mais de 20 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte). A detenção aconteceu no momento em que o fugitivo tentava desembarcar no Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre.

O foragido, que foi condenado por um crime considerado bárbaro, torturou e matou um cadeirante de 58 anos em 2020.

Na ocasião, a vítima teria sido amarrada e morta por um ferimento na cabeça, além de ser alvejada por três tiros. Em seguida, o criminoso roubou o carro da vítima.

Acredita-se que a morte da vítima tenha sido realizada para que o crime não fosse descoberto. Na época, seis outros suspeitos foram presos. A Polícia Federal informou que o foragido será encaminhado à Justiça para o cumprimento da pena.